இரவில் கட்கரிக்கு விருந்து! பகலில் மோடியுடன் சந்திப்பு!. சரத்பவாரின் திடீர் பாஜக பரிவு.. பின்னணி

டெல்லி: டெல்லியில் நேற்று மத்திய மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரிக்கு தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத்பவார் விருந்து வழங்கிய நிலையில் இன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடியை அவர் சந்தித்தார். இவர்கள் 2 பேருக்கும் இடையேயான இந்த சந்திப்பு 20 நிமிடங்கள் வரை நீடித்தது. இந்த சந்திப்பு குறித்து பாஜக மற்றும் தேசியவாத காங்கிரஸ் தரப்பில் பரபரப்பு தகவல்களை கூறியுள்ளன.

மகாராஷ்டிராவில் உத்தவ்தாக்கரேவின் சிவசேனா, சரத்பவாரின் தேசியவாத காங்கிரஸ், காங்கிரஸ் கட்சிகள் கூட்டணி அமைத்து ஆட்சி நடத்துகின்றன.

இந்த கூட்டணிக்கு ‛மகாராஷ்டிர விகாஸ் அகாடி' என பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்த கூட்டணி சார்பில் சிவசேனாவின் உத்தவ் தாக்கரே முதல்வராக உள்ளார்.

அரசியலில் அதிரடி ட்விஸ்ட்! திடீரென மோடியை சந்தித்த சரத் பவார்.. குழப்பத்தில் சிவசேனா, காங்கிரஸ்

Nationalist Congress Party (NCP) leader Sarad Pawar hosted a dinner for Union Minister Nitin Gadkari in Delhi yesterday and met Prime Minister Narendra Modi today. The meeting between the two lasted for about 20 minutes. Now the BJP and the Nationalist Congress Party have made sensational statements about the meeting.