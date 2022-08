கொடுமையை பாருங்க.. இந்தியாவில் போராடுவது, கருத்து சொல்வது சட்ட விரோதமாகிவிட்டது- ராகுல் காந்தி கோபம்

Delhi

oi-Yogeshwaran Moorthi

டெல்லி: இந்தியாவில் போராட்டம் செய்வது, கருத்து கூறுவது அனைத்தும் சட்டவிரோதம் என்று காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தி விமர்சித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் ஏற்பட்டுள்ள விலைவாசி உயர்வு, பணவீக்கம், ஜிஎஸ்டி வரி உயர்வு, வேலையில்லா திண்டாடம் உள்ளிட்ட பிரச்னைகளை கண்டித்து காங்கிரஸ் கட்சி நேற்று நாடு தழுவிய போராட்டத்தில் ஈடுபட்டது. ஏற்கனவே நாடாளுமன்றத்தில் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் விலைவாசி உயர்வு, ஜிஎஸ்டி வரி உயர்வு உள்ளிட்ட பிரச்னைகள் குறித்து விவாதிக்கக் கோரி அமளியில் ஈடுபட்டனர்.

இந்தியாவை சீனா வீழ்த்த முடியுமாம்! மாஜி ராணுவ அதிகாரி புத்தகத்தில் வார்னிங்! ராகுல் காந்தி பரிந்துரை

English summary

On the FIR registered in connection with Friday's Congress protests, Congress MP Rahul Gandhi said, "In our country protesting is illegal, voicing our opinions is illegal. They (BJP govt) can do whatever they want".