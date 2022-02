"நிலைமை ரொம்ப மோசம்.. உடனே கிளம்புங்க.." உக்ரைனில் உள்ள இந்தியர்களுக்கு தூதரகம் மீண்டும் எச்சரிக்கை

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: உக்ரைன் நாட்டில் பதற்றமான சூழல் தொடரும் நிலையில், அங்கிருந்து இந்தியர்கள் உடனடியாக வெளியேற வேண்டும் என இந்தியத் தூதரகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

உக்ரைன் எல்லையில் ரஷ்யா தொடர்ந்து ராணுவத்தைக் குவித்து வருகிறது. உக்ரைன் மீது போர் தொடுக்கும் எண்ணம் இல்ல என ரஷ்யா கூறினாலும், எல்லையில் அதிகளவில் ராணுவத்தைக் குவித்து வருகிறது.

சொல்லப்போனால் கடந்த சில வாரங்களில் மட்டும் உக்ரைனில் எல்லையில் இருக்கும் ரஷ்யா வீரர்களின் எண்ணிக்கை இரட்டிப்பாகியுள்ளது. இதனால் அங்கு உச்சக்கட்ட பதற்றம் நிலவுகிறது.

அவங்க பிளானே வேற! உக்ரைன் உடன் நிற்காது..மெகா போரை தொடங்கும் ரஷ்யாவின் திட்டம்! பரபர போரிஸ் ஜான்சன்

English summary

India asked its citizens to leave Ukraine, amid raise of Russia's war threat: Indian embassy in Ukraine said Indian citizens should look for any available flight to get out of the country.