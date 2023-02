ரூ.1.93 லட்சம் கோடிக்கு வெளிநாட்டு ஆயுதங்கள் இறக்குமதி! மேக் இன் இந்தியா என்னாச்சு? அரசின் விளக்கம்

2018ம் ஆண்டு முதல் தற்போது வரை இறக்குமதி செய்யப்பட்ட ராணுவ தளவாடங்களில் அதிகபட்சமாக 2020-21ம் ஆண்டு மட்டும் ரூ.43,916 கோடிக்கு ராணுவ தளவாடங்கள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

டெல்லி: கடந்த 5 ஆண்டுகளில் மட்டும் இந்தியா வெளிநாடுகளிலிருந்து சுமார் ரூ.1.93 லட்சம் கோடி மதிப்பில் ராணுவ தளவாடங்களை வாங்கியுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

மேக் இன் இந்தியா திட்டத்தின் மூலம் இந்தியாவுக்கு தேவையான ஆயுதங்களையும், ராணுவ தளவாடங்களையும் உள்நாட்டிலேயே உற்பத்தி செய்து கொள்ளலாம் என்று மத்திய அரசு கூறியிருந்த நிலையில் தற்போது வெளிநாட்டிலிருந்து ராணுவ தளவாடங்கள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டிருப்பது பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது. நரேந்திர மோடி நாட்டின் பிரதமராக பதவியேற்ற நிலையில் 8 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் 'மேக் இன் இந்தியா' திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

இதன் மூலம் உள்நாட்டுக்கு தேவையானவை மட்டுமல்லாது வெளிநாட்டுக்கு தேவையானவற்றையும் நம்மால் உற்பத்தி செய்து கொடுக்க முடியும் என்று சொல்லப்பட்டது. இந்நிலையில், கடந்த 2017-18ம் ஆண்டு முதல் இந்தியா எந்த அளவுக்கு வெளிநாட்டு ராணுவ தளவாடங்களை கொள்முதல் செய்திருக்கிறது என்று மக்களவையில் எதிர்க்கட்சியால் கேள்வியெழுப்பப்பட்டது. இதற்கு எழுத்துப்பூர்வமாக பதிலளித்துள்ள ஜூனியர் பாதுகாப்பு அமைச்சர் அஜய் பட், மேற்குறிப்பிட்ட விவரங்களை கூறியுள்ளார்.

In the last 5 years alone, India has purchased military equipment worth Rs 1.93 lakh crore from foreign countries, the central government has said.