சாலை விபத்து உயிரிழப்புகளில் உலகளவில் இந்தியா முதல் இடம்.. தமிழ்நாட்டின் நிலை என்ன?.. ஷாக் ரிப்போர்ட்

டெல்லி: உலகில் சாலை விபத்துகளில் அதிகம் பேர் உயிரிழக்கும் நாடுகளில் இந்தியா முதல் இடத்தில் இருக்கிறது. மனித உயிர்கள் என்பது விலைமதிப்பற்றவை. ஒருவர் மரணத்தின் துயரம் அவரது அன்புக்குரிய, நெருங்கிய உறவுகளுக்கு மட்டுமே புரியும்.

கொரோனா போன்ற பல்வேறு கொள்ளை நோய்க்கள் மனித உயிர்களை பறித்து வருகின்றன. இதேபோல் அவ்வப்போது ஏற்படும் இயற்கை சீற்றங்களும் கொத்து, கொத்தாக உயிர்களை பிடுங்கி வருகின்றன. இவையெல்லாம் இயற்கையின் விதி. நம்மால் இதனை ஒன்றும் செய்து விட முடியாது.

English summary

India has the highest number of road deaths in the world. There is no need to push the country into such a predicament if the rules of the road are followed properly