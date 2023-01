ரிஷப் பண்டிற்கு பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி.. புருவத்தில் ஏற்பட்ட வெட்டுக்காயம்.. முக்கிய நிர்வாகி தகவல்!

Delhi

oi-Yogeshwaran Moorthi

டெல்லி: இந்திய கிரிக்கெட் ரிஷப் பண்ட் கார் விபத்தில் சிக்கி மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இந்த நிலையில் விபத்தின் போது இடது கண்ணிற்கு மேல் புருவத்தில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. அந்த காயத்திற்கு சிகிச்சையாக, மருத்துவர்கள் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி செய்துள்ளனர். அதுமட்டுமல்லாமல், முழங்காலில் தசைநார் கிழிந்துள்ளதால் ரிஷப் பண்ட் மீண்டும் கிரிக்கெட் களத்திற்கு திரும்ப குறைந்தது 6 மாதங்களாகும் என்று பார்க்கப்படுகிறது.

இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ரிஷப் பண்ட் சொந்த வேலை காரணமாக உத்தரகாண்ட் மாநிலத்திற்கு தனது பென்ஸ் காரில் பயணித்துள்ளார். ஓட்டுநர் இல்லாமல் தானாகவே ஓட்டிச் சென்ற ரிஷப் பண்ட், இரு நாட்களுக்கு முன் நள்ளிரவு மீண்டும் டெல்லிக்கு புறப்பட்டுள்ளார்.

ஆங்கிலப் புத்தாண்டுக்கு முன் தனது தாயாருக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக மீண்டும் தனது காரில் டெல்லி புறப்பட்டுள்ளார். நள்ளிரவில் புறப்பட்ட ரிஷப் பண்ட், மீண்டும் ஓட்டுநர் இல்லாமல் தானாகவே காரை ஓட்டி வந்துள்ளார்.

English summary

Indian cricketer Rishabh Pant is undergoing intensive treatment in the hospital following an accident. During the accident, there was a serious injury on the eyebrow above the left eye. To treat the injury, doctors have done a plastic surgery.