தொடர் பணி நீக்கம்! வேலைவாய்ப்புக்கு “ஃபோக்கஸ்”.. பட்ஜெட்டில் விடியல் கிடைக்குமா? நோக்கும் இளைஞர்கள்

டெல்லி: உலகம் முழுவதும் பல நாடுகளில் ஏற்பட்டு இருக்கும் பொருளாதார நெருக்கடியின் காரணமாக முன்னணி நிறுவனங்களில் ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் அடுத்தடுத்து பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில், இன்று நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்படும் பட்ஜெட்டில் வேலைவாய்ப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுமா என்ற எதிர்பார்ப்புடன் அதை உற்று நோக்குகின்றனர் இளைஞர்கள்.

நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத் தொடர் நேற்று குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு உரையுடன் கூடியது. இதனை தொடர்ந்து இன்று 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான பட்ஜெட்டை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்ய உள்ளார்.

2024 ஆம் ஆண்டு லோக் சபா தேர்தல் தேர்தல் நடைபெற இருக்கும் நிலையில், அடுத்த ஆண்டு இடைக்கால பட்ஜெட் மட்டுமே தாக்கல் செய்யப்படும் என்பதால், மோடி 2.O அரசின் கடைசி முழு நீள பட்ஜெட் இது என்பது குறிப்பித்தக்கது.

English summary

Youths are looking closely at the budget to be presented in Parliament today with the expectation that employment will be given importance