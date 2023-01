புத்தாண்டை "சிறப்பா" கொண்டாடிய இந்தியர்கள்.. பிரியாணிய விடுங்க, ஆணுறை விற்பனையும் உச்சம்! இதோ லிஸ்ட்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: புத்தாண்டுக்கு முந்தைய நாளில் காண்டம் விற்பனை படுவேகம் எடுத்ததாகவும் அன்றைய தினம் மட்டும் டுரெக்ஸ் இந்தியா நிறுவனத்தின் 2,757 பாக்கெட்டுகள் விற்பனையானதாக ஸ்விக்கி இன்ஸ்டாமார்ட் தனது ட்விட்டரில் நேற்று பதிவிட்டு இருந்தது. இதற்கு மிகவும் சுவராசியமான முறையில் டுரெக்ஸ் நிறுவனம் பதில் கொடுத்துள்ளது.

புத்தாண்டுக்கு முந்தைய நாள் இரவில் அதிக விற்பனை செய்யப்பட்ட உணவு வகைகள் குறித்த பட்டியலை ஸ்விக்கி நிறுவனம் வெளியிட்டு இருந்தது.

அதில் சந்தேகமே இல்லாமல் அனைவரும் நினைப்பதைப் போலவே பிரியாணியே முதலிடம் பிடித்து இருந்தது. 3.5 லட்சம் பிரியாணிகள் புத்தாண்டுக்கு முந்தைய நாள் அதாவது டிசம்பர் 31 ஆம் தேதி இரவு 10.30க்குள் விற்பனையாகி இருந்ததாக ஸ்விக்கி தெரிவித்துள்ளது.

கேரளாவில் களைகட்டிய புத்தாண்டு! ஒரே நாளில் 107 கோடிக்கு மது விற்பனை! டஃப் கொடுப்பாங்க போலயே!

English summary

Swiggy Instamart had posted on its Twitter yesterday that the sales of condoms took off on the eve of New Year and 2,757 packets of Durex India were sold on that day alone. Durex has answered this in a very interesting way.