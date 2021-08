பேச்சுவார்த்தையில் நல்ல முன்னேற்றம்..லடாக் கோக்ராவிலிருந்து படைகளை விலக்கி கொண்ட இந்தியா-சீன ராணுவம்

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: 12-வது சுற்று பேச்சுவார்த்தையின் பலனாக லடாக் எல்லையில் கோக்ரா பகுதியில் இருந்து இந்திய-சீன ராணுவ வீரர்கள் பின் வாங்கி கொண்டுள்ளனர். இந்தியாவின் அண்டை நாடுகளான சீனாவும், பாகிஸ்தானும் நமது நாட்டின் எல்லை பகுதிகளில் தொடர்ந்து அத்துமீறி வருகின்றன.

ஜம்மு-காஷ்மீர் சர்வதேச எல்லை பகுதியில் அத்துமீறுவதை பாகிஸ்தான் ராணுவம் தனது வாடிக்கையாக வைத்துள்ளது.

இந்த வரிசையில் இந்த இணைந்து கண்ட சீனாவும் இந்திய எல்லையை அபகரிக்க தொடர்ந்து முயற்சி செய்து வருகிறது. அருணாச்சல பிரதேச மாநில எல்லையை சீனா தொடர்ந்து சொந்தம் கொண்டாடி வருகிறது.

English summary

Indo-Chinese troops withdraw from Kokra area on Ladakh border as a result of 12th round of talks. India's neighbors China and Pakistan continue to encroach on our country's borders