பிப்ரவரி 6-க்குள் கொரோனா அலை உச்சம் பெறும்.. ஆனாலும் ஒரு குட் நியூஸ் இருக்கு.. சென்னை ஐஐடி ஆய்வு

Delhi

டெல்லி: நாட்டில் கொரோனா நோய்த்தொற்றின் அலை பிப்ரவரி 6-ம் தேதிக்குள் உச்சத்தை எட்டும் என்று சென்னை ஐஐடி நடத்திய ஆய்வில் கூறப்பட்டுள்ளது. சீனாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கொடிய கொரோனா வைரஸ் உலகம் முழுவதையும் தொடர்ந்து அச்சுறுத்தி வரும் நிலையில் புதிய வகை உருமாறிய ஓமிக்ரான் வைரஸ் காரணமாக உலகம் முழுவதும் கொரோனா தொற்று வேகமாக பரவி வருகிறது.

ஓமிக்ரானை தடுக்கும் வகையில் நமது நாட்டிலும் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் கொண்டு வந்திருந்த நிலையில் அதனையும் தாண்டி ஓமிக்ரான் வைரஸ் இந்தியாவுக்குள் புகுந்து விட்டது.

English summary

The wave of corona infections in the country will reach its peak by February 6, according to a study conducted by IIT Chennai. The study concludes that India's R-value, which shows how fast the corona is spreading, fell further to 1.57 in the week from January 14 to 21