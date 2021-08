2ஆம் அலை பிரச்னைகளே தீர்க்கப்படவில்லை.. இதில் அடுத்த அலையை எப்படி சமாளிப்போம்?ஷாக் அடிக்கும் தரவுகள்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: கொரோனா பாதிப்பு இப்போது கட்டுக்குள் இருந்தாலும், 2ஆம் அலை ஏற்பட்ட சமயத்திலிருந்த பிரச்சினைகள் இன்னும் தொடர்வதால், மூன்றாம் அலை சிறியளவில் ஏற்பட்டாலும், அதை எப்படிச் சமாளிக்கப்போகிறோம் என்ற அச்சம் ஆய்வாளர்கள் மத்தியில் தொடர்கிறது..

இந்தியாவில் டெல்டா கொரோனா வைரஸ் காரணமாகக் கடந்த ஏப்ரல், மே மாதங்களில் கொரோனா 2ஆம் அலை ஏற்பட்டது. அப்போது ஏற்பட்ட மோசமான பாதிப்புகளை அவ்வளவு சீக்கிரம் யாரும் மறந்துவிட மாட்டார்கள்.

நாட்டிலுள்ள அனைத்து முக்கிய மருத்துவமனைகளும் கொரோனா நோயாளிகளால் நிரம்பின. தினசரி பாதிப்பும், உயிரிழப்புகளும் முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு அதிகரித்தன.

English summary

Corona's 2nd wave might be over, but still, we haven't rectified all problems. Corona's 3rd wave might cause serious damage.