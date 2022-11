விண்வெளி துறையிலும் தனியார்மயம்.. நாட்டின் முதல் தனியார் ராக்கெட்.. விண்ணில் ஏவுகிறது இஸ்ரோ

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: இந்தியாவின் முதல் தனியார் ராக்கெட் விண்வெளியில் அடுத்த வாரத்தில் ஏவப்பட உள்ளது. 'ஸ்கைரூட் ஏர் ஸ்பேஸ்' எனும் தனியார் நிறுவனம் இந்த ராக்கெட்டை தயாரித்துள்ளது.

'விக்ரம்-எஸ்' என பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த ராக்கெட் இரண்டு இந்திய செயற்கைக்கோள் மற்றும் ஒரு வெளிநாட்டு செயற்கைக்கோள்களை விண்ணிற்கு கொண்டு செல்கிறது.

விண்வெளி துறையில் அந்நிய நேரடி முதலீடு வரவேற்பளிக்கப்படும் என மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியிருந்த நிலையில் இந்த ராக்கெட்டை இஸ்ரோ விண்ணில் ஏவுகிறது.

India's first private rocket is set to launch into space next week. The rocket is manufactured by a private company called 'Skyroot Air Space'. Named 'Vikram-S', the rocket will carry two Indian satellites and one foreign satellite. ISRO is launching this rocket while Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that the country's direct investment in the space sector will be welcomed.