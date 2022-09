என்ன பயமா?.. ராகுலின் டீ சர்ட் ரேட்டை சொன்னா சிரிப்பீங்க.. பணவீக்கத்தை பேசுங்களேன்! காங். சீனியர்

Delhi

டெல்லி: காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி அணிந்திருந்த டீ சர்ட் எவ்வளவு ரூபாய், எங்கே வாங்கியது என தெரிந்தால் நீங்கள் (பத்திரிகையாளர்கள்) சிரிப்பீர்கள் என அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர் ஜெய்ராம் ரமேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

காங்கிரஸ் கட்சியை வலுப்படுத்தவும் எதிர்க்கட்சிகளை ஒருங்கிணைக்கவும் 150 நாட்களுக்கு இந்திய ஒற்றுமை நடைபயணம் என்ற ஒரு திட்டத்தை காங்கிரஸ் கையில் எடுத்தது. இதை முதல்வர் ஸ்டாலின் தொடங்கி வைக்க ராகுல் காந்தி மேற்கொண்டு வருகிறார்.

இந்த யாத்திரையில் 53 கி.மீ தூரத்தை கடந்த ராகுல் காந்தி கேரளாவில் நடைபயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார். காங்கிரஸின் இந்த முன்னெடுப்பை பாஜக கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறது. தேசத்துக்கான நடைபயணத்தில் ராகுல் காந்தி வெளிநாட்டு டீசர்ட் அணிந்திருக்கிறார் என விமர்சனம் எழுந்தது.

Congress leader Jairam Ramesh says that he does not want to talk about T Shirt and underwears.