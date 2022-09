மாநில கட்சிகள் குடும்ப அரசியல் செய்கின்றன.. மக்களுக்கு சேவை செய்யும் ஒரே கட்சி பாஜக தான் -ஜேபி நட்டா

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: மாநில கட்சிகள் அனைத்தும் வாரிசு அரசியல் செய்யும் கட்சிகள் என்றும், பாஜக மட்டுமே தனது சித்தாங்களுடன் குடும்ப அரசியல் செய்யும் கட்சிகளுக்கு எதிராக போராடுகிறது என்றும் பாஜக தேசிய தலைவர் ஜேபி நட்டா தெரிவித்துள்ளார்.

சத்தீஷ்கர் தலைநகர் ராய்ப்பூரில் பாஜகவின் பூத் அளவிலான கட்சி தொண்டர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது.

இந்த கூட்டத்தில் பாஜக தேசிய தலைவர் ஜேபி நட்டா கலந்துகொண்டு பேசினார். அப்போது ஜேபி நட்டா கூறியதாவது:-

English summary

BJP National President JP Natta has said that all the state parties are parties doing succession politics and only BJP is fighting against the parties doing family politics with its ideologies.