'லால் சிங் தத்தா' படத்தை புறக்கணிப்போம்.. போராடிய வலதுசாரிகள்! வருந்துகிறேன்.. கலங்கிய அமீர் கான்

டெல்லி; "நான் எந்த வகையிலாவது யாரையேனும் புண்படுத்தியிருந்தால் அதற்காக வருத்தம் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்" என பாலிவுட் நடிகரும் 'லால் சிங் தத்தா' திரைப்படத்தின் தயாரிப்பாளருமான 'அமீர் கான்' கூறியுள்ளார்.

'லால் சிங் தத்தா' திரைப்படம் விரைவில் திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ள நிலையில், திடீரென சமூக வலைத்தளங்களில் '#bycott lal singh chaddha' ஹாஷ்டேக் டிரன்டாகி உள்ளது. இதனையடுத்து அவர் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.

திரைப்படத் துறை மட்டுமல்லாது தொடர்ந்து சமூக தளங்களிலும் அமீர் கான் முற்போக்காக இயங்கி வருகிறார். அவருடைய கருத்து தொடர்ந்து விவாதங்களை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

English summary

Bollywood actor and producer of 'Lal Singh Chadha' movie 'Aamir Khan' said, If I have hurt anyone by any means, I regret it. I don't want to hurt anyone. If someone doesn't want to watch the film, I'd respect their sentiment.