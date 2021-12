அடடே! விஷயம் தெரியுமா.. ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் 50 லட்சம் இலவச காப்பீடு.. காஸ் சிலிண்டர் பிரச்சினைக்காக

Delhi

டெல்லி: எரிவாயு சிலிண்டர்களை வைத்திருக்கும் வீடுகளிலும் துரதிருஷ்டவசமாக விபத்து ஏற்படும்பட்சத்தில் ரூ 50 லட்சம் வரை காப்பீடு தொகையைப் பெறலாம் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா! அதற்கான வழிமுறைகளை பார்க்கலாம்.

எரிவாயு சிலிண்டர்கள் இப்போது அனைத்து வீடுகளிலும் தவிர்க்க முடியாத அத்தியாவசிய பொருளாகிவிட்டது. நாடு முழுவதும் கேஸ் சிலிண்டர் இணைப்பு வழங்கும் பணிகளை மத்திய மாநில அரசுகள் தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகிறது.

அதிலும் தமிழ்நாடு, கேரளா போன்ற மாநிலங்களில் பெரும்பாலான இடங்களில் கிட்டதட்ட அனைத்து பகுதிகளிலும் கேஸ் சிலிண்டர் இணைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

Petroleum firms give personal accident insurance to customers who purchase LPG, i.e. an LPG connection. This insurance provides financial help up to Rs 50 lakh in the event of an unfortunate disaster