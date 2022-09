‛குழப்பமான மடம்’.. பிரதமர் இல்லத்துக்கு பெயர் பரிந்துரைத்த மஹூவா மொய்த்ரா.. பித்துநிலை என விளாசல்

Delhi

டெல்லி: டெல்லியில் உள்ள ‛ராஜபாதை'யின் பெயர் ‛கடமை பாதை' என அழைக்கப்படும் என மத்திய அரசு கூறிய நிலையில் புதிதாக கட்டப்படும் பிரதமர் இல்லத்துக்கு ‛குழப்பமான மடம்' என பெயரிட வேண்டும் என திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் எம்பி மஹூவா மொய்த்ரா கூறியுள்ளார்.

டெல்லியில் உள்ள சில இடங்களில் பெயர்கள் மாற்றம் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. கடந்த 2015ல் பிரதமர் இல்லம் அமைந்துள்ள சாலையின் பெயரானது லோக் கல்யாண் மார்க் என மாற்றப்பட்டது.

மேலும் அவ்ரங்கசிப் சாலையானது முன்னாள் குடியரசு தலைவர் ஏபிஜே அப்துல்கலாம் சாலை என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது. மேலும் இதுபோன்று பல மாற்றங்கள் செய்யப்படும் என்ற தகவல்கள் வெளியாகின.

Trinamool Congress MP Mahua Moitra has said that the newly constructed Prime Minister's House should be named as 'Confused Math' while the central government has said that 'Rajpath' in Delhi will be called 'Kadamai Path'.