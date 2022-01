எதிர்க்கட்சி கூட்டணி தலைவர்.. ராகுல் காந்தியை விட மம்தா பானர்ஜிக்கு மக்கள் ஆதரவு: சர்வே

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி: எதிர்க்கட்சிகளை வழிநடத்துவதற்கு சிறந்த தலைவர் யார் என்ற கருத்துக் கணிப்பில் ராகுல்காந்தி அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஆகியோரை பின்னுக்கு தள்ளி மம்தா பானர்ஜி முதல் இடம்பெற்றுள்ளதாக இந்தியா டுடே நடத்திய கருத்துக் கணிப்பில் தெரியவந்துள்ளது.

உத்தரப் பிரதேசம் கோவா மணிப்பூர் உத்தராகண்ட் பஞ்சாப் ஆகிய ஐந்து மாநில சட்டசபைக்கான தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த மாநிலங்களில் அடுத்து ஆட்சியை பிடிப்பது யார் ? என கருத்துகணிப்புகளை வெளியிட்டு வருகின்றன.

இதேபோல் அடுத்த முதல்வராக வரப்போவது யார்? ஒவ்வொரு கட்சிகளும் எத்தனை சீட்டுகளை பெறப் போகின்றன? என்பது குறித்து பல்வேறு கருத்துக்கணிப்புகள் யூகங்களும் வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன. இதுவரை வந்த தகவல்களில் படி பாஜக முன்னிலையில் உள்ள நிலையில், மற்ற கட்சிகள் கடும் போட்டியை தரும் என கூறப்படுகிறது.

பஞ்சாப் தவிர 4 மாநிலங்களில் பிரதமர் மோடி தான் டாப்.. இந்தியா டுடே நடத்திய கருத்துக்கணிப்பில் தகவல்

English summary

According to a poll conducted by India Today, Mamata Banerjee has overtaken Rahul Gandhi and Arvind Kejriwal in the poll on who is the best leader to lead the opposition.