இரவில் மகளுடன் வீட்டில் இருந்த ஆண் நண்பர்.. திடீரென அங்கு வந்த தந்தை.. பார்த்து ஷாக்காகி பயங்கரம்!

Delhi

oi-Velmurugan P

டெல்லி : தனது 17 வயது மகளுடன் வீட்டிற்குள் இருந்த அவரது 20 வயது காதலனை பார்த்த தந்தை, ஆத்திரத்தில் அவரை கட்டி வைத்து அடித்தே கொலை செய்தார். இந்த சம்பவம் வடகிழக்கு டெல்லியின் கரவால் நகரில் நடந்துள்ளது.

தனது மகளுடனான உறவை முறித்துக்கொள்ளுமாறு பல முறை கண்டித்தும் கேட்காத அந்த 20வயது இளைஞன், யாரும் இல்லாத சமயத்தில் வந்ததால் கோபம் அடைந்த தந்தை அடித்துக்கொலை செய்திருக்கிறார் என்பது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

டெல்லியின் வடகிழக்கில் உள்ள கராவல் நகர் பகுதியில் 46 வயது நபர், தனது 17 வயது மகளுடன் வசித்து வந்தார். அந்த மைனர் பெண், உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் பாக்பத்தை சேர்ந்த 20 வயது இளைஞரை காதலித்து வந்திருக்கிறார்.

English summary

A 20-year-old youth has been killed allegedly by a man who opposed his 17-year-old daughter's relationship with the victim. The incident took place on Wednesday in north-east Delhi's Karawal Nagar.