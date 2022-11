ஒரே பைக்கில் ரிஸ்க் பயணம்.. "போலீசில் சிக்குனா, அபராதம் கட்ட லோன் தான் எடுக்கனும்" நெட்டிசன்கள் ஷாக்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: ஒரே பைக்கில் 6 பேர் பயணம் செய்ததோடு 2 கோழிகள் மற்றும் 2 நாய்களுடன் ஒருவர் ஆபத்தான வகையில் பயணம் செய்யும் வீடியோ ஒன்று இணையத்தில் பரவி வருகிறது. இதைப்பார்த்த நெட்டிசன்கள் இவர் மட்டும் போலீசில் சிக்கினால்.. போலீசார் விதிக்கும் அபராதத்தை கட்ட வங்கியில் லோன் தான் எடுக்க வேண்டும் என்று விமர்சித்து பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

ஒரு ஆட்டோவில் இத்தனை பேரா? என்று பார்ப்பவர்களை வாய் பிளக்க வைக்கும்படி 10 பேர் அல்லது 20 பேர் பயணம் செய்யும் சம்பவங்கள் அடிக்கடி நடப்பதை பார்த்திருப்போம்.

ஆனால், இதையெல்லாம் மிஞ்சும் வகையில் ஒரு காட்சி இணையத்தில் தற்போது வேகமாக பரவி வருகிறது.

English summary

A video of 6 people traveling on the same bike and one with 2 chickens and 2 dogs is going viral on the internet. After seeing this, the netizens are commenting that if he is caught by the police, he should take a loan from the bank to pay the fine imposed by the police.