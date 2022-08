இந்திய சுதந்திரத்துக்காக ரத்தம் சிந்தியவர்.. போராட்ட களத்திலேயே இன்னுயிரை மாய்த்த மாதங்கினி ஹஸ்ரா!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: இந்திய சுதந்திர போராட்டத்திற்காக பல போராட்டங்களை முன்னின்று நத்தியவரும், இறுதியில் போராட்ட களத்திலேயே தனது இன்னுயிரை மாய்த்த மாதங்கினியின் வீர வரலாற்றை இதில் பார்க்கலாம்.

இந்தியா தனது 75-வது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாட இருக்கும் இந்த பொன்னான தருணத்தில் சுதந்திரத்திற்காக அரும்பாடு பட்டு அதிகம் கொண்டாடப்படாத சுதந்திர போராட்ட தலைவர்கள் பற்றி நாம் பார்த்து வருகிறோம்.

அந்த வகையில், இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது தலைவர் மாதங்கினி ஹஸ்ரா.

சுதந்திர போராட்டத்தில் அனைவரும் சிறை செல்லவில்லை.. சிலர் ஒதுங்கினர்! ஆர்எஸ்எஸ் மோகன் பகவத் பேச்சு

English summary

In this we can see the heroic story of Matangini, who led many struggles for the freedom struggle of India, and finally died on the field of struggle.