பாஜகவின் ‘ஆபரேஷன் 144’ - அமித்ஷா கேட்டு வாங்கிய ரிப்போர்ட்.. ‘அடுத்த குறி’.. அசரடிக்கும் வியூகம்!

டெல்லி : 2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தலை குறிவைத்து காங்கிரஸ் எம்.பி ராகுல் காந்தி ஒற்றுமை நடைபயணத்தை நேற்று குமரியில் தொடங்கிய நிலையில் தலைநகர் டெல்லியில் அமித்ஷா, நட்டா தலைமையில் பாஜக ஆலோசனைக் கூட்டம் நடந்தது.

பாஜக நடத்திய இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், '144' தொகுதிகளைக் குறிவைத்து நடத்தும் ஆபரேஷன் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

2019 தேர்தலில் குறைவான வாக்கு வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்த தொகுதிகளை அடையாளம் கண்ட பாஜக, அந்தத் தொகுதியில் இறங்கி வேலை செய்தால், 2024ல் '144உம் நமதே' எனக் கணக்குப் போட்டுள்ளது.

இதையொட்டியே, அந்த 144 எம்.பி தொகுதிகளுக்கு, மூன்று தொகுதிகளுக்கு ஒரு அமைச்சர் அல்லது மூத்த தலைவரை பொறுப்பாளராக நியமித்து ஆய்வு செய்தது. அதன் அடிப்படையில் அடுத்தகட்ட வியூகத்தை வகுத்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

