பிரதமர் மோடி குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேச்சு.. ராகுல்காந்தி மீதான அவதூறு வழக்கு விசாரணை

டெல்லி: ‛‛அனைத்து திருடர்களின் பெயர்களிலும் மோடி உள்ளது'' என காங்கிரஸ் கட்சியின் எம்பியான ராகுல்காந்தி பேசியதற்கு எதிராக பாஜக எம்பி சுஷில் குமார் மோடி தொடர்ந்த அவதூறு வழக்கு மீதான விசாரணை நடைபெற்றது.

காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தேசிய தலைவர் ராகுல்காந்தி. இவர் தற்போது எம்பியாக உள்ளார். இவர் கடந்த 2019ம் ஆண்டு ஏப்ரல் 13ம் தேதி கர்நாடக மாநிலம் கோலாரில் பிரசாரம் செய்தார்.

அப்போது அவர் மத்திய பாஜக அரசை கடுமையாக விமர்சித்தார். பிரதமர் நரேந்திர மோடியையும் கடும் வார்த்தைகளால் மறைமுகமாக தாக்கி பேசினார். ராகுல்காந்தி பேசியதாவது:

