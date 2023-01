நம்மளையே ஓவர் டேக் பண்ணிடும் போல.. ஸ்மார்ட் போன் யூஸ் பண்ணி மத்திய அமைச்சரை வியக்க வைத்த குரங்குகள்!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: மனிதர்களின் செயல்களை அப்படியே பிரதிபலித்து செய்யக்கூடிய தன்மை கொண்ட குரங்குகள் அவ்வபோது செய்யும் சேட்டைகள் இணையத்தில் வேகமாக பரவி நெட்டிசன்களை ரசிக்க வைப்பதாக இருக்கும். அந்த வகையில், ஸ்மார்ட் போனை மிகவும் நேர்த்தியாக குரங்குகள் பயன்படுத்தும் வீடியோ ஒன்று இணையத்தில் பரவி வருகிறது. இந்த வீடியோவை மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜூ தனது சமூக வலைத்தள பக்கத்தில் பகிர்ந்து வியப்பை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்.

இன்றைய நவீன காலத்தில் ஸ்மார்ட் போன் இல்லாதவர்களே இல்லை என்றும் சொல்லும் அளவுக்கு நாட்டில் அதன் பயன்பாடு பெருகிவிட்டது.

அனைவரும் கைகளில் ஆறாம் விரலை போல ஸ்மார்ட் போன்களை வைத்துக்கொண்டு நடமாடுவதை பார்க்க முடிகிறது. ஓய்வு நேரங்கள் மட்டும் இன்றி பயணங்களின் போது ஏன்.. நடந்து சென்றால் கூட பலரும் குனிந்த தலை நிமிராமல் செல்போன்களையோ பார்த்துக்கொண்டு செல்லும் போக்கு அதிகரித்து வருகிறது.

English summary

The jokes made by monkeys that mimic the actions of humans go viral on the internet and amuse netizens. In that way, a video of monkeys using smart phones very elegantly is going viral on the internet. Union Law Minister Kiran Rijiju shared this video on his social media page and expressed his surprise.