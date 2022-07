தொடர்ந்து உயரும் கொரோனா பலி.. ஒரே நாளில் 38 பேர் உயிரிழப்பு.. திடீரென வேகமெடுப்பதால் மக்கள் அச்சம்!

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 18 ஆயிரத்து 815 பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் ஓமைக்ரான் வைரஸ் பரவல் காரணமாக கொரோனா மூன்றாம் அலை ஏற்பட்டது. ஆனால் தடுப்பூசி நடவடிக்கைகள், கொரோனா தீவிர கட்டுப்பாடுகள் உள்ளிட்ட காரணங்கள் விரைவாக கட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டது. அதேபோல் முதல் அலை, இரண்டாம் அலையை போல் அல்லாமல், உயிரிழப்புகள் பெரிய அளவில் ஏற்படவில்லை.

Day before yesterday 13,000 people were confirmed to be infected with the corona virus, but in the last two days, the number of infected people has crossed 18,000, which has shocked the people.