நீட் தேர்வு - மாணவர்களுக்கு கொரோனா இ-பாஸ்-உடன் நுழைவுச் சீட்டு... மத்திய அமைச்சர் விரிவான விளக்கம்

டெல்லி: நீட் தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கு கொரோனா இ-பாஸ் உடன் நுழைவுச் சீட்டு வழங்கப்படும் என்று மத்திய அமைச்சர் பாரதி பிரவீன் பவார் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

லோக்சபாவில் திமுக எம்.பி. தமிழச்சி தங்க பாண்டியன் உள்ளிட்டோர் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு எழுத்துப்பூர்வமாக மத்திய அமைச்சர் பாரதி பிரவீன் பவார் அளித்த விரிவான பதில்:

நீட் மற்றும் இதர பொது நுழைவுத் தேர்வுகளை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கும் திட்டம் எதுவும் மத்திய அரசுக்கு இல்லை. நீட் (முதுநிலை மற்றும் நீட் (இளநிலை) 2021 தேர்வுகள் 2021 செப்டம்பர் 11 மற்றும் 12ம் தேதிகளில் நடைபெறவுள்ளன.

இந்த தேர்வுகள், அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளுடன் கொவிட் நெறிமுறைகள், தடுப்பு நடவடிக்கைகளை பின்பற்றி நடத்தப்படும். மேலும், தேர்வை பாதுகாப்பாக நடத்த தேர்வு எழுதுவோர் மற்றும் நடத்துபவர்களுக்கு கூடுதல் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன.

English summary

Union Minister of State for Health and Family Welfare, Dr. Bharati Pravin Pawar said that NEET Admit cards being issued to the candidates will bear a Covid e-pass for facilitating easy movement of the candidates.