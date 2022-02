நீங்களா இப்படி பேசியது..மன்மோகன் ஜி உங்களிடம் இருந்து இதனை நான் எதிர்பார்க்கவில்லை-நிர்மலா சீதாராமன்

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : பாஜக தலைமையிலான மத்திய அரசையும், மத்திய அரசின் கொள்கைகளையும் முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் கடுமையாக விமர்சனம் செய்த நிலையில், மன்மோகன் சிங்கிடம் இருந்து இதனை நான் எதிர்பார்க்கவில்லை என மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார்.

ஐந்து மாநில சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெற்று வரும் நிலையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அந்த மாநிலங்களில் தீவிர பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.

இந்த நிலையில் இன்று பேசிய முன்னாள் பிரதமரும் காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவருமான மன்மோகன் சிங், பாஜக பிரிட்டிஷ் கொள்கையின் அடிப்படையில் போலி தேசியவாதியை நம்புகிறது என பேசியிருந்தார்.

English summary

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that she did not expect this from former Prime Minister Manmohan Singh, who has been harshly critical of the BJP-led central government and its policies.