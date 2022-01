அமர் ஜவான் ஜோதியை அணைக்கவில்லை.. தேசிய நினைவுச்சின்ன ஜோதியுடன்தான் இணைக்கிறோம் -மத்திய அரசு விளக்கம்

Delhi

oi-Shyamsundar I

டெல்லி: அமர் ஜவான் ஜோதி இடமாற்றம் செய்யப்படுவதற்கு அரசியல் தலைவர்கள் பலர் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். இதையடுத்து இந்த தீபத்தை அணைக்கவில்லை அதை தேசிய போர் நினைவு சின்னத்தில் இருக்கும் நினைவு சின்னத்தோடு இணைக்கத்தான் போகிறோம் என்று மத்திய அரசு தரப்பு விளக்கம் அளித்துள்ளது.

இந்தியா கேட்டில் இருக்கும் அமர் ஜவான் ஜோதியை இன்று தேசிய போர் நினைவு சின்னத்தில் இருக்கும் ஜோதியோடு இணைக்க முடிவு செய்துள்ளனர். பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான 1971 போரில் வீர மரணம் அடைந்த இந்திய ராணுவ வீரர்களின் நினைவாக அமர் ஜவான் ஜோதி என்ற தீ பந்தம் இந்தியா கேட்டில் 50 ஆண்டுகளுக்கு முன் அமைக்கப்பட்டது.

இந்த போரில் இந்திய வீரர்கள் 3800 பேர் வரை வீரமரணம் அடைந்தனர். 50 ஆண்டுகளாக விடாமல் எரிந்து வந்த இந்த ஜோதி இன்று தேசிய போர் நினைவுச்சின்ன ஜோதியுடன் இணைக்கப்படுகிறது. ஏற்கனவே 2019ல் கட்டப்பட்ட தேசிய நினைவு சின்னத்தில் இன்னொரு தீபம் இருப்பதால் அமர் ஜவான் ஜோதியில் இருக்கும் தீபம் தேசிய நினைவு சின்னத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.

50 வருட ஜோதி.. இந்தியா கேட் 'அமர் ஜவான் ஜோதி' இன்று தேசிய போர் நினைவுச்சின்ன விளக்குடன் இணைப்பு!

English summary

No, We are not putting off Amar Jawan Jyothi, We are merging it with National War Memorial Flame says GOI.