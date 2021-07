பிரான்ஸில் உள்ள இந்திய அரசின் சொத்துகள் முடக்கம்? என்ன நடந்தது.. மத்திய அரசு விளக்கம்.. பரபர பின்னணி

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: கெய்ர்ன் எனர்ஜி நிறுவனம் தொடர்ந்த வழக்கில் பிரான்ஸ் நாட்டில் உள்ள இந்தியச் சொத்துகள் முடக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ள நிலையில், அதை மத்திய அரசு மறுத்துள்ளது.

கடந்த 2012ஆம் ஆண்டு மன்மோகன் சிங் தலைமையிலான மத்திய அரசு அப்போது சில நிறுவனங்களுக்கு மூலதன ஆதாய வரியை விதித்தது. இதனால் இந்தியாவில் எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வரும் கெய்ர்ன் நிறுவனம் பாதிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

மத்திய அரசின் முடிவை எதிர்த்து பிரிட்டன் நாட்டை தலைமையிடமாகக் கொண்ட கெய்ர்ன் நிறுவனம் சர்வதேச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தது. இந்த வழக்கு சுமார் 6 ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வந்தது.

ஸ்டேன் சுவாமி மரணத்தை கண்டித்து.. எல்கர் பரிஷத் வழக்கில் கைதான 10 பேர் சிறையில் உண்ணாவிரதம்

English summary

Cairn Energy says a French court has accepted its petition for a freeze Indian government properties in Paris. case history between Cairn Energy and the center dates back six years.