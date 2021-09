'தாலிபான்கள் பயங்கரவாதிகளா இல்லையா? மத்திய அரசு தெளிவுபடுத்த வேண்டும்..' உமர் அப்துல்லா கேள்வி

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: தாலிபான்களுடன் மத்திய அரசு அதிகாரப்பூர்வமாகப் பேச்சுவார்த்தையைத் தொடங்கியுள்ள நிலையில், தாலிபான்கள் பயங்கரவாதிகளைக் கருத வேண்டுமா இல்லையா என்பதை மத்திய அரசு தெளிவுபடுத்த வேண்டும் எனக் காஷ்மீர் முன்னாள் முதல்வர் உமர் அப்துல்லா தெரிவித்துள்ளார்.

அமெரிக்கப் படைகள் ஆப்கனில் இருந்து வெளியேறத் தொடங்கியதுமே தங்கள் தாக்குதல்களைத் தொடங்கிய தாலிபான்கள் கடந்த ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி தலைநகர் காபூலை கைப்பற்றினர். வெறும் ஒரு சில வாரங்களில் ஒட்டுமொத்த நாட்டையும் தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்தனர்,

நேற்று, ஆகஸ்ட் 31ஆம் தேதி, ஆப்கனில் இருந்த கடைசி அமெரிக்கப் படை வீரரும் அங்கிருந்து வெளியேறினார். இதைத் தாலிபான்கள் கொண்டாடித் தீர்த்து வருகின்றனர். மறுபுறம் ஆட்சி அமைக்கும் பணிகளிலும் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.

English summary

Former Jammu And Kashmir Chief Minister Omar Abdullah sought clarity on the Taliban. He asked the center to clarify whether the Taliban are viewed as terrorists or not.