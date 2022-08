மோடி குஜராத்தில் இருக்கிறார்.. பில்கிஸ் பானு குஜராத்தின் மகள்.. “நோ கமெண்ட்ஸ்” - ப.சி கிண்டல்!

Delhi

டெல்லி : "பிரதமர் மோடி நேற்று முதல் குஜராத்தில் இருக்கிறார், குஜராத்தைச் சேர்ந்தவர் பில்கிஸ் பானு. வேறு ஒன்றும் சொல்வதற்கு இல்லை" என கிண்டலாக ட்வீட் செய்துள்ளார் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப.சிதம்பரம் எம்.பி.

பில்கிஸ் பானு கூட்டு பாலியல் பலாத்கார வழக்கில், குற்றவாளிகள் 11 பேர் விடுவிக்கப்பட்டது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இதற்கு காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றன.

2002ல் குஜராத்தில் நடந்த கலவரத்தின் போது, 5 மாத கர்ப்பிணியாக இருந்த பில்கிஸ் பானு கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டார். இந்த வழக்கில் சிறையில் இருந்தவர்கள் குஜராத் அரசால், சுதந்திர தினத்தன்று விடுவிக்கப்பட்டனர்.

இது பெரும் சர்ச்சைகளை ஏற்படுத்தியிருக்கும் நிலையில், பிரதமர் மோடி குஜராத்தில் இருப்பதைச் சுட்டிக்காட்டி ட்வீட் செய்துள்ளார் முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சர் ப.சிதம்பரம் எம்.பி.

English summary

Prime Minister Modi is in Gujarat since yesterday. Bilkis Bano is a citizen of India and was born and brought up and belongs to Gujarat. No further comment : says Congress MP P Chidambaram.