அடுத்தடுத்து கசியும் “அசிங்கங்கள்”.. மறைத்ததா ஏர் இந்தியா? லண்டன் விமானத்தில் சிறுமியிடம் சில்மிஷம்

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: அமெரிக்க ஏர் இந்தியா விமானத்தில் இந்தியாவை சேர்ந்த நபர் ஒருவர் வயதான மூதாட்டியின் மீது சிறுநீர் கழித்து ரகளையில் ஈடுபட்டது பல மாதங்களுக்கு பின் சமீபத்தில் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில், இதே ஏர் இந்தியா விமானத்தில் கடந்த 4 மாதங்கள் முன்பாக நடந்த மேலும் ஒரு அதிர்ச்சிகர சம்பவம் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 5 ஆம் தேதி மும்பையில் இருந்து பிரிட்டன் தலைநகர் லண்டனுக்கு புறப்பட்ட ஏர் இந்தியா விமானத்தில் தனது தாய் மற்றும் சகோதரருடன் சென்ற 8 வயது சிறுமியிடம் ஒரு பயணி தகாத முறையில் நடந்துகொண்ட சம்பவம் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

மும்பையில் இருந்து லண்டனுக்கு புறப்பட்ட ஏர் இந்தியாவின் AI 131 என்ற விமானத்தில் 8 வயது சிறுமி தன்னுடைய தாய் மற்றும் 20 வயது சகோதரருடன் பயணித்து இருக்கிறார்.

English summary

While a man from India urinated on an elderly woman on board an American Air India flight and caused a shock after many months, another shocking incident happenned that a Passenger molested 8 year girl in Air India flight from Mumbai to London