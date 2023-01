வந்தே பாரத் ரயிலே நொந்து போய் கிடக்கு.. இதுதான்யா நம்ம பய புத்திங்கிறது.. பாருங்க போட்டோவை

வந்தே பாரத் ரயிலுக்குள் பயணிகள் குப்பைகளை அப்படியே வீசி சென்றதால் ரயில் பெட்டி குப்பை கூடம் போல காட்சி அளிக்கும் புகைப்படம் இணையத்தில் பரவி வருகிறது.

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: இந்தியாவின் அதி நவீன சொகுசு ரயிலான வந்தே பாரத் ரயிலில் பயணிகள் குப்பைகளை அப்படியே வீசி விட்டு சென்றதால் ரயில் பெட்டிகளில் குப்பைகள் சிதறிக்கிடக்கும் புகைப்படம் இணையத்தில் பரவி வருகிறது. எவ்வளவு வசதிகள் செய்து கொடுத்தாலும் அதை நம் மக்கள் உரிய முறையில் பயன்படுத்துவதில்லை என்று நெட்டிசன்கள் பலரும் ஆதங்கத்துடன் தங்கள் கருத்துக்களை பதிவிட்டு வருகின்றன.

இந்திய போக்குவரத்து துறையின் முதுகெலும்பாக ரயில்வே துறையே உள்ளது. பாதுகாப்பு, சரியான நேரத்திற்கு சென்று விட முடியும்.

மலிவான கட்டணம் என பல்வேறு வசதிகள் இருப்பதால் பயணிகள் பெரும்பாலும் ரயில் பயணத்தையே விரும்புவதுண்டு. வசதி படைத்தவர்கள் முதல் ஏழை எளிய மக்கள் வரை ரயில் பயணத்தை அனைத்து தரப்பு மக்களும் நாடுகின்றனர்.

'மிஷன் சவுத்'.. தென்னிந்தியாவுக்கு மேலும் 3 வந்தே பாரத்.. எங்கெங்கு தெரியுமா? சூப்பர் அறிவிப்பு!

English summary

A photo of garbage scattered in the train compartment is spreading on the internet because passengers left the garbage on the Vande Bharat train, India's most modern luxury train. Many netizens are posting their comments with concern that no matter how many facilities are provided, our people do not use them properly.