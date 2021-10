தேச பாதுகாப்பு பெயரில் எல்லா நேரமும் அரசுக்கு "ஃப்ரீ பாஸ்" கொடுக்க முடியாது: உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி

Delhi

டெல்லி: பெகாசஸ் ஸ்பைவேர் வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றத்தின் கண்காணிப்பில் நிபுணர் குழு விசாரணை நடத்தும் என்று உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ரமணா தலைமையிலான அமர்வு தீர்ப்பு வழங்கியதோடு, தேச பாதுகாப்பு என்ற காரணத்தை காட்டி, யாரையும் உளவு பார்க்க ஃப்ரீ பாஸ் பெற முடியாது என்றும் மத்திய அரசுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது.

இந்தியாவில் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி, அரசு அதிகாரிகள், பல்வேறு அரசியல் தலைவர்கள் மற்றும் பத்திரிக்கையாளர் பலரின் செல்போன் உரையாடல்கள் இஸ்ரேல் நாட்டின் பெகாசஸ் ஸ்பைவேர் மூலம் ஒட்டுக் கேட்கப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.

தி கார்டியன் உள்ளிட்ட 16 சர்வதேச ஊடகங்கள் இணைந்து நடத்திய ஆய்வுக்கு பிறகு வெளியிட்டுள்ள கட்டுரையின் அடிப்படையில் கடந்த சில மாதங்களாக உலகம் முழுக்க அரசியலில் புயல் வீசத் தொடங்கியுள்ளது.

பெகாசஸ் வழக்கு.. முன்னாள் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி தலைமையில் கமிட்டி.. உறுப்பினர்களின் முழு விபரம்!

Pegasus case Supreme Court Verdict Highlights: CJI NV Ramana says, state cannot get free pass every time by raising national security concerns. no omnibus prohibition can be called against judicial review. Centre should have justified its stand here and not render the court a mute spectator