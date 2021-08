பெகாசஸ் ஒட்டு கேட்பு - அரசுக்கு நெருக்கடி தர ராகுல் தலைமையில் எதிர்கட்சியின் மீண்டும் ஆலோசனை

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: பெகாசஸ் ஒட்டு கேட்பு விவகாரம் தொடர்பாக அரசு நெருக்கடி தருவது பற்றி ராகுல் காந்தி தலைமையில் டெல்லியில் இன்று மீண்டும் எதிர்க்கட்சி தலைவர்களின் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெறுகிறது. திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்க அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

'பெகாசஸ்' உளவு மென்பொருள் மூலம் முக்கிய நபர்களின் செல்போன் போன் உரையாடல்கள் ஒட்டுக் கேட்கப்பட்டதாக சமீபத்தில் செய்திகள் வெளியாயின. அதன்படி, இந்தியாவில் 300க்கும் மேற்பட்ட அரசியல்வாதிகள், சமூக ஆர்வலர்கள், பத்திரிகையாளர்களின் தொலைபேசி உரையாடல்கள் ஒட்டுக் கேட்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்து சமூக ஆர்வலர்கள், கல்வியாளர்கள் உள்ளிட்ட 500க்கும் மேற்பட்டோர், உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி என்.வி. ரமணாவுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளனர்.

Exclusive: அரசியல் நாகரீகம் தெரியாதவர் எடப்பாடி... கலைஞர் படம் பற்றி நெகிழும் அமைச்சர் சிவசங்கர்..!

பெகாசஸ் விவகாரம் குறித்து விவாதிக்க வேண்டும் என்று நாடாளுமன்றத்தில் எதிர் கட்சிகள் தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இது குறித்து கடந்த வாரம் எதிர்கட்சியினர் கூடி ஆலோசனை நடத்தினர். அப்போது நாடாளுமன்றத்தை நாங்கள் முடக்கி வருவதாக மத்திய பாஜக அரசு கூறி வருகிறது. நாங்கள் நாடாளுமன்றத்தை முடக்கி வைக்கவில்லை. நாங்கள் எங்களுடைய கடமையைத்தான் செய்கிறோம்.

English summary

Opposition leaders are holding a consultative meeting in Delhi today under the chairmanship of Rahul Gandhi on the state of crisis over the Pegasus scandal. The Trinamool Congress has also been invited to attend the meeting. According to party sources, the meet will be held at the Constitution Club in Delhi and the leaders are expected to discuss their strategy to ensure the Pegasus row is taken up in Parliament.