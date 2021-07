கொரோனா.. மக்கள் கூட்டமாக செல்வது அச்சமூட்டுகிறது.. அமைச்சரவை மீட்டில் கடுகடுத்த மோடி.. பேசியது என்ன?

Delhi

டெல்லி: மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வெளியே செல்வது நல்லதல்ல, இது அச்சமூட்ட கூடிய விஷயம், கொரோனா தடுப்பு பணிகளில் சுணக்கம் ஏற்பட கூடாது என்று பிரதமர் மோடி முதல் அமைச்சரவை கூட்டத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

பிரதமர் மோடி தலைமையிலான அமைச்சரவை கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. மத்திய அமைச்சர்கள், இணை அமைச்சர்கள் உட்பட 43 புதிய அமைச்சர்கள் நேற்று பதவி ஏற்றனர். இந்த நிலையில் இன்று புதிய அமைச்சரவை கூட்டம் நடைபெற்றது.

சுகாதாரத்துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்ற மன்சுக் மான்டவியா உள்ளிட்ட அமைச்சர்கள் அனைவரும் இந்த மீட்டிங்கில் கலந்து கொண்டனர். கொரோனா பரவல் குறித்தும், அமைச்சர்களின் எதிர்கால திட்டங்கள் குறித்தும் இதில் ஆலோசிக்கப்பட்டது.

English summary

People gathering in large outside instills fear in us says PM Modi in the new cabinet meeting today after the expansion.