"30 ஆண்டுகள் முடிந்தது, இப்போது முக்கிய இடத்தில் உள்ளோம்.." இந்தியா- இஸ்ரேல் உறவு பற்றி பிரதமர் மோடி

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: பெகாசஸ் விவகாரம் மீண்டும் சர்ச்சையைக் கிளப்பியுள்ள நிலையில், இந்தியா-இஸ்ரேல் நாடுகளுக்கு இடையேயான உறவுகள் 30 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ளது தொடர்பாகப் பிரதமர் மோடி உரையாற்றினார்.

இஸ்ரேல் நாட்டை இந்தியா 1950 செப் 17ஆம் தேதியே முழுமை அங்கீகரித்த போதிலும், 1992ஆம் ஆண்டு வரை இரு நாடுகளுக்கு இடையே தூதரக உறவுகள் தொடங்கப்படவில்லை. 1992 ஜன. 29இல் தான் தூதரக உறவுகள் தொடங்கப்பட்டன.

இரு நாடுகளுக்கும் இடையே தூதரக உறவுகள் தொடங்கப்பட்டு நேற்று (ஜன. 29) உடன் 30 ஆண்டுகள் நிறைவடையும் நிலையில், இது குறித்து பிரதமர் மோடி உரையாற்றினார்,

English summary

Prime Minister Narendra Modi said there cannot be a better time to set new goals for taking forward India-Israel relations: 30 years of India-Israel relations.