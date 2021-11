நாடாளுமன்றம், சட்டசபையில் அரசியல் இல்லாத ஆரோக்கியமான விவாதங்களுக்கு தனி நேரம்: பிரதமர் மோடி யோசனை

Delhi

டெல்லி: நாடாளுமன்றம், சட்டசபையில் அரசியல் அவதூறுகள் இல்லாத ஆரோக்கியமான விவாதங்களுக்கு தனியான நேரத்தை ஒதுக்கலாமா என்பது ஆலோசிக்கலாம் என பிரதமர் மோடி யோசனை தெரிவித்துள்ளார்.

82-வது சபாநாயகர் மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி இன்று வீடியோ கான்பரன்ஸ் மூலம் பேசியதாவது: இந்தியாவுக்கு ஜனநாயகம் வெறும் நடைமுறை அல்ல. இந்திய வாழ்க்கையின் அங்கமான ஜனநாயகம் நமது இயல்பிலேயே ஊறியது. வரும் ஆண்டுகளில், அசாதாரணமான இலக்குகளை அடையும் வகையில் நாட்டை புதிய உச்சத்திற்கு நாம் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும். அனைவருக்குமான முயற்சி'-யின் மூலமே இந்த உறுதிப்பாட்டை நிறைவேற்ற முடியும்.

The Prime Minister Narendra Modi had proposed whether separate time for Quality Debates could be demarcated in Assemblies. He said such a debate in which traditions of dignity and seriousness are scrupulously followed.