70 வருடமாக இந்தியா உருவாக்கிய சொத்துக்களை, பிரதமர் மோடி 7 ஆண்டுகளில் விற்றுவிட்டார்: ராகுல் தாக்கு

Delhi

oi-Shyamsundar I

டெல்லி: கடந்த 70 வருடமாக முந்தைய மத்திய அரசுகள் உருவாக்கிய சொத்துக்களை, பொதுத்துறை நிறுவனங்களை எல்லாம் பிரதமர் மோடி விற்பதாக காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி குற்றஞ்சாட்டி இருக்கிறார்.

பணமாக்குதல் திட்டம் மூலம் பல்வேறு பொதுத்துறை நிறுவனங்கள், விமான நிலையங்கள், ரயில் நிலையங்களில் தனியார் முதலீட்டை அனுமதித்து அதன் மூலம் லட்சம் கோடி ரூபாயை திரட்டும் முடிவில் மத்திய அரசு இறங்கி உள்ளது. வரும் நாட்களில் பணமாக்குதல் (National Monetisation Pipeline) திட்டம் மூலம் பல்வேறு பொதுத் துறை நிறுவனங்கள் தனியார் கட்டுப்பாட்டிற்கு செல்லும். ஆனால் மொத்தமாக தனியாரிடம் விற்காமல் அவர்களின் முதலீட்டை மட்டும் அனுமதிக்கும் வகையில் இந்த திட்டம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

முக்கியமாக சென்னை, வாரணாசி உள்பட 25 விமான நிலையங்கள் பணமாக்குதல் திட்டத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது. இந்த விமான நிலையங்களில் தனியாரை அனுமதித்து அடுத்த நான்கு ஆண்டுகளில் 20,782 கோடி ரூபாய் திரட்ட மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது. இந்த நிலையில் மத்திய அரசின் இந்த திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

English summary

PM Modi selling everything that India built in the last 70 years through National Monetisation Pipeline says Congress MP Rahul Gandhi in his press meet.