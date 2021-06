பிரதமர் மோடிக்கு அமெரிக்காவில் இருந்து வந்த கால்.. அழைத்தது கமலா ஹாரிஸ்.! என்ன பேசினார்கள் தெரியுமா?

Delhi

புதுடில்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று அமெரிக்க துணை அதிபர் கமலா ஹாரிஸுடன் பேசினார், உலக நாடுகளுக்கு தடுப்பூசியை நன்கொடையாக அளிக்க முன்வந்துள்ளது அமெரிக்கா. இதுபற்றி பேசவே அமெரிக்க துணை அதிபர் கமலா ஹாரிஸ் இன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் பேசினார். அப்போது பிரதமர் மோடி, தடுப்பூசி அளித்து ஒத்துழைப்பு அளித்த அமெரிக்க அரசிற்கு நன்றி தெரிவித்தார்.

அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன், 0 மில்லியன் கோவிட் -19 தடுப்பூசிகளை தயாரிக்க திட்டமிட்டுள்ளார். அதில் 25 மில்லியன் தடுப்பூசிகளை அமெரிக்கா பிற நாடுகளுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளும் என்றும் கூறினார்.

கோவாக்ஸ் வசதி மூலம் அமெரிக்கா தனது கோவிட் -19 தடுப்பூசியில் கிட்டத்தட்ட 19 மில்லியன் டோஸ் நன்கொடை அளிக்கும் என்றும் அதிபர் ஜோ பைடன் ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்து இருந்தார்.

pm modi on twitter: I Spoke to VP Kamala Harris a short while ago. I deeply appreciate the assurance of vaccine supplies to India as part of the US Strategy for Global Vaccine Sharing. I also thanked her for the all the support and solidarity from the US government, businesses and Indian diaspora.