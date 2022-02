ராணுவ சீருடையை பிரதமர் மோடி அணிவது தண்டனைக்குரிய குற்றம்.. அதிரடியாக நோட்டீஸ் அனுப்பிய நீதிமன்றம்

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: பிரதமர் மோடி கடந்த ஆண்டு காஷ்மீர் சென்றிருந்தபோது ராணுவத்தின் சீருடை அணிந்திருந்தது தண்டனைக்குரிய குற்றம் என்றும் இது தொடர்பாக விளக்கம் அளிக்கும்படியும் பிரதமர் அலுவலகத்துக்கு உத்தரபிரதேச நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஒவ்வொரு ஆண்டும் தீபாவளியை ராணுவ வீரர்களுடன் சேர்ந்து கொண்டாடுவதை வழக்கமாக வைத்துள்ளார். எதிரி நாடுகளிடம் இருந்தும், பயங்கரவாதிகளிடம் இருந்தும் நாட்டு மக்களை உயிரை கொடுத்து பாதுகாத்து வரும் ராணுவ வீரர்களுக்கு ஊக்கம் கொடுக்கும் வகையில் மோடி அவர்களை சந்தித்து வருகிறார்.

கவலைப்படாதீங்க.. டிஜிட்டல் கரன்சியை பணமாக மாற்ற முடியும்.. புதிய வாய்ப்புகள் பிறக்கும்.. மோடி பேச்சு

English summary

An Uttar Pradesh court has issued a notice to the Prime Minister's Office seeking clarification that wearing an army uniform was a punishable offense when Prime Minister Modi visited Kashmir last year