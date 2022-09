எளிமை + தனித்தன்மை + உணர்வு = “இந்தி”! இந்தியாவுக்கே இந்தியால் “தனி மரியாதை” - புகழ்ந்து தள்ளிய மோடி

Delhi

டெல்லி: இந்தி மொழியால் இந்தியாவுக்கு உலகளவில் தனி மரியாதை கிடைப்பதாகவும், இந்தி அனைவரையும் கவரும் மொழி எனவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்தி தின வாழ்த்தை தெரிவித்து இருக்கிறார்.

வட இந்தியாவின் சில மாநிலங்களில் பேசப்படும் மொழியான இந்தி தினம் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. இதனை முன்னிட்டு டெல்லி, உத்தரப்பிரதேசம், அரியானா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இந்தி தினத்துக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்தி தினத்தை முன்னிட்டு பிரதமர் நரேந்திரா மோடி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் சமூக வலைதளங்களில் வாழ்த்துக்களையும், இந்தியின் பெருமைகளையும் பேசி வருகின்றனர்.

PM Narendra Modi extended wished for Hindi Diwas. He said that, "Hindi has brought a special honor to India all over the world. Its simplicity, spontaneity and sensitivity always attracts. On Hindi Diwas, I extend my heartfelt greetings to all those people who have contributed tirelessly in making it prosperous and empowered."