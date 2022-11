அரசியல் நெருக்கடி.. பாஜகவை வீழ்த்த காங்கிரஸ் அனைவரையும் ஒருங்கிணைக்க வேண்டும்.. திருமாவளவன் ‛பளீச்’

Delhi

டெல்லி: பாஜக, ஆர்எஸ்எஸ் உள்ளிட்ட சங்பரிவார் அமைப்புகளால் நாட்டில் அரசியல் நெருக்கடி நிலவி வருகிறது. காங்கிரஸ் தான் நாட்டில் உள்ள அனைத்து ஜனநாயக சக்திகளையும் ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் நிறுவன தலைவர் திருமாவளவன் கூறினார்.

காங்கிரஸ் கட்சியின் இடைக்கால தலைவராக சோனியா காந்தி இருந்தார். 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளதால் புதிய காங்கிரஸ் தலைவர் தேர்வு செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டது.

அதன்படி காங்கிரஸ் தலைவர் தேர்தலுக்கான ஓட்டுப்பதிவு கடந்த மாதம் 17 ம் தேதி நடந்தது. இந்த தேர்தலில் பதிவான ஓட்டுக்கள் கடந்த மாதம் 19 ம் தேதி எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டன.

