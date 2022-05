ஆம் ஆத்மி நிர்வாகிகளை பாஜகவில் இணையுங்க! தேர்தலை எதிர்கொள்ளும் 5 மாநிலங்களுக்கு மேலிடம் கட்டளை

Delhi

டெல்லி: குஜராத், இமாச்சல பிரதேசம், கர்நாடகம், ராஜஸ்தான், மத்திய பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களுக்கு விரைவில் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் அங்கு காங்கிரசுக்கு மாற்றாக ஆத்ஆத்மி கட்சியை வளர விடக்கூடாது. ஆம் ஆத்மி நிர்வாகிகளை கட்சியில் இணைக்க வேண்டும் என பாஜக மாநில தலைவர்களுக்கு அதன் மேலிடம் உத்தரவிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

டெல்லியில் மட்டும் ஆட்சியை பிடித்த அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலின் ஆம் ஆத்மி கட்சி தற்போது பஞ்சாப் மாநிலத்திலும் ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றி உள்ளது.

கடந்த பிப்ரவரி மாதம் நடந்த பஞ்சாப் தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சியை தோற்கடித்து பஞ்சாப்பில் ஆம் ஆத்மி கட்சி ஆட்சியில் அமர்ந்தது. பகவந்த் மான் முதல்வராக செயல்பட்டு வருகிறார்.

