2024 தேர்தல்.. எதிர்கட்சிகள் இதை பண்ணலைனா.. பாஜக ரிப்பீட்டு! ஐடியாக்களை அள்ளி வீசிய பிரசாந்த் கிஷோர்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: உபி உள்ளிட்ட 5 மாநில தேர்தலுக்கு இன்னும் சில வாரங்களே உள்ள நிலையில், இது குறித்தும் 2024 மக்களவை தேர்தலுக்கு எதிர்க்கட்சிகளின் திட்டம் என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்பது குறித்தும் தேர்தல் ஆலோசகர் பிரசாந்த் கிஷோர் சில முக்கிய கருத்துகளைப் பகிர்ந்துள்ளார்,

உத்தரப் பிரதேசம், பஞ்சாப் உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களில் இன்னும் சில வாரங்களில் சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இதில் பஞ்சாப் தவிர மற்ற மாநிலங்களில் பாஜகவே ஆளும்கட்சியாக உள்ளது.

குறிப்பாக நாட்டிலேயே மிகப் பெரிய மாநிலமாக உள்ள உத்தரப் பிரதேசத்தை பாஜக தனது கோட்டையாகவே கருதுகிறது. இதனால் தேர்தல் பணிகள் பாஜக மிகத் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறது.

Election strategist Prashant Kishor says it is possible to defeat BJP in 2024 election. Prashant Kishor explains why his talks to team up with the Congress failed to take off.