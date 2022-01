விரைவில் சட்டமன்ற தேர்தல் - உ.பி.யை குறிவைக்கும் பிரதமர்.. தயான் சந்த் மைதானத்துக்கு இன்று அடிக்கல்

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி: உத்திரபிரதேச மாநில சட்டசபை தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் பிரதமர் மோடி புத்தாண்டில் முதன்முறையாக உத்திரபிரதேசம் சென்று மேஜர் தயான் சந்த் விளையாட்டு பல்கலைக்கழகத்துக்கு இன்று அடிக்கல் நாட்டுகிறார். கடந்த டிசம்பர் மாதத்தில் மட்டும் பிரதமர் அங்கு 4 முறை சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் இந்த ஆண்டு சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. தற்போது அங்கு யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையிலான அரசு பதவி ஏற்று ஆட்சி நிறைவடையும் தருவாயில் மக்கள் அரசுக்கு எதிரான மனநிலையில் இருப்பதாக பல்வேறு கருத்துக்கணிப்புகள் வெளியாகி வருகிறது. இந்த நிலையில் கடந்த சில நாட்களாகவே உத்திரப்பிரதேசத்தில் மோடி அதிக கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.

பாஜக போலவே காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் சட்டசபை தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் பிரசாரக் களத்தில் தீவிரம் காட்டி வருகின்றன. பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு சமமாக காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் ராகுல் காந்தி பிரியங்கா காந்தி ஆகியோரும் களத்தில் முன்னணியில் இருக்கின்றனர்.

English summary

With the Uttar Pradesh Assembly elections looming, Prime Minister Modi will visit Uttar Pradesh for the first time in the New Year and lay the foundation stone for the Major Dayan Chand Sports University today. It is noteworthy that the Prime Minister toured there 4 times last December alone.