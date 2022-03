பாஜக புதிய வரலாற்றை படைத்திருக்கிறது - தொண்டர்கள் மத்தியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம்

Delhi

டெல்லி: மக்களுக்கு பாஜக மீதான அன்பை வலுப்படுத்தியுள்ளனர் என ஐந்து மாநில தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு பிரதமர் மோடி தொண்டர்களிடையே உரையாற்றியுள்ளார்.

உத்தரப்பிரதேசம், மணிப்பூர், பஞ்சாப், உத்தரகாண்ட், கோவா உள்ளிட்ட ஐந்து மாநில தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியனது. இதில் பாஜக மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

பஞ்சாபில் அபார வெற்றி பெற்ற ஆம் ஆத்மி 42% வாக்குகள் அள்ளியது - காங் 23% சிரோன்மணி 18% பாஜக 6%

உத்தரப்பிரதேசம், மணிப்பூர், உத்தரகாண்டில் பாஜக ஆட்சியைத் தக்கவைத்துள்ளது. கோவாவில் சுயேட்சை ஆதரவுடன் ஆட்சியைப் பிடிக்கிறது பாஜக.

