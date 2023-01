"முதல்முறை" பிரிட்டன் மன்னருடன் தொலைபேசியில் பிரதமர் மோடி பேச்சு.. ஜி20 மாநாடு குறித்து ஆலோசனை!

Delhi

டெல்லி: பிரிட்டன் மன்னராக பொறுப்பேற்ற மூன்றாம் சார்லஸ், முதல்முறையாக பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் தொலைபேசியில் பேசியுள்ளார். அப்போது, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, பருவநிலை மாற்றம், காமன்வெல்த் மற்றும் ஜி20 மாநாடு உள்ளிட்டவை குறித்து பேசியதாக மத்திய அரசால் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இங்கிலாந்து ராணி இரண்டாம் எலிசபெத் உடல்நலக்குறைவால் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் உயிரிழந்தார். பிரிட்டன் வரலாற்றில் அதிக காலம் ராணியாக இருந்தவர் என்ற சிறப்பை இரண்டாம் எலிசபெத் பெற்றிருந்தார்.

ராணி எலிசபெத் மரணம் அடைந்ததை தொடர்ந்து, அந்நாட்டு அரசராக சார்லஸ் அறிவிக்கபட்டார். 73 வயதான சார்லஸ் மறைந்த ராணி எலிசபெத்தின் மூத்த மகன் ஆவார். பிரிட்டன் வரலாற்றிலேயே, மிக அதிக வயதில் மன்னரானவர் என்ற பெருமையும் 3ம் சார்லஸ் பெற்றார்.

