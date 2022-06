சுழன்றடிக்கும் சர்ச்சை! தீவிரமாகும் போராட்டங்கள்! என்ன செய்யலாம்? நாளை பிரதமர் மோடி முக்கிய ஆலோசனை!

Delhi

டெல்லி : அக்னிபத் திட்டம் தொடர்பான போராட்டங்கள் மற்றும் கடும் சர்ச்சைகளுக்கு இடையே பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை ராணுவம், கடற்படை மற்றும் விமானப்படை ஆகிய முப்படைகளின் தலைவர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்திய ஆயுதப்படையை பலப்படுத்துவதன் ஒரு பகுதியாக, முப்படைகளில் இளம் வீரர்களை அதிகளவில் சேர்ப்பதற்கான புதிய 'அக்னிபத்' ஆட்சேர்ப்பு திட்டத்திற்கு மத்திய பாதுகாப்பு அமைச்சரவை கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் ஒப்புதல் அளித்தது.

இத்திட்டத்தின் கீழ் ராணுவம், விமானப்படை, கடற்படையில் சேரும் 17.5 வயது முதல் 21 வயதுக்கு உட்பட்ட இளைஞர்கள் 4 ஆண்டுகள் மட்டுமே பணியில் இருப்பார்கள்.

