எல்லா மதங்களையும் மதிக்கிறோம்! அறிக்கை விட்ட பாஜக! சம்மன் அனுப்பிய கத்தார்! நுபுரால் வந்த வினை!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : நபிகள் நாயகம் தொடர்பான சர்ச்சை கருத்து காரணமாக பாஜக செய்தித் தொடர்பாளர் நுபுர் சர்மா கட்சியிலிருந்து இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், பாஜக அனைத்து மதங்களையும் மதிக்கும் கட்சி எனவும், எந்த மதத்தை அவமதிப்பதையும் ஏற்க முடியாது என பாஜக சார்பில் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ள நிலையில், இதுகுறித்து உரிய விளக்கமளிக்க இந்திய தூதருக்கு கத்தார் சம்மன் அனுப்பியுள்ளது.

சமீபத்தில் நடைபெற்ற தொலைக்காட்சி ஒன்று விவாத நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுப் பேசிய பாரதிய ஜனதா கட்சியின் செய்தித் தொடர்பாளர் நுபுர் சர்மா, நபிகள் நாயகம் குறித்து ஆட்சேபத்துக்குரிய வகையில் சில கருத்துக்களை தெரிவித்ததாக பகீர் புகார் எழுந்தது.

இதையடுத்து பாஜக செய்தி தொடர்பாளர் நுபுர் சர்மாவின் பேச்சுக்கு இஸ்லாமிய மக்கள், மட்டுமல்லாது பல்வேறு தரப்பினரும் தங்கள் கடுமையான கண்டனங்களை பதிவு செய்தனர் மேலும் அரபு நாடுகளிலும் இந்த பேச்சு எதிரொலித்தது.

நபிகள் குறித்து சர்ச்சை பேச்சு.. நுபுர் சர்மா, நவீனை கட்சியிலிருந்து நீக்கியது பாஜக.. பரபர உத்தரவு

English summary

While BJP spokesperson Nupur Sharma has been suspended from the party for his controversial remarks on the Prophet Muhammad, the BJP has said in a statement that it is a party that respects all religions and cannot accept insult to any religion. In this case, Qatar has sent a summons to the Indian Ambassador to explain the matter.